Синегубов: один сотрудник ГСЧС погиб, пять ранены из-за наезда на мину
Сегодня в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, 1 человек погиб, 5 – получили ранения. Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Состояние 3 раненых медики оценивают как тяжелое, 2 пострадавших имеют ранения средней степени тяжести», — рассказал Синегубов.
Руководитель ХОВА в который раз напомнил, что минная опасность в области остается очень высокой.
«Призываю всех быть максимально осторожными. Не посещайте леса, лесополосы и поля, не ходите по обочинам дорог. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где уже провели разминирование взрывотехники», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 17:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС, сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.".