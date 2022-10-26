Синегубов: один сотрудник ГСЧС погиб, пять ранены из-за наезда на мину

Сегодня в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, 1 человек погиб, 5 – получили ранения. Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Состояние 3 раненых медики оценивают как тяжелое, 2 пострадавших имеют ранения средней степени тяжести», — рассказал Синегубов.

Руководитель ХОВА в который раз напомнил, что минная опасность в области остается очень высокой.

«Призываю всех быть максимально осторожными. Не посещайте леса, лесополосы и поля, не ходите по обочинам дорог. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где уже провели разминирование взрывотехники», — отметил Синегубов.