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Разминирование. На Харьковщине проверили 3,5 км дорог и 8 км ж/д путей

Общество 09:03   25.10.2022
Оксана Горун
Разминирование. На Харьковщине проверили 3,5 км дорог и 8 км ж/д путей

Пиротехники ГСЧС за сутки проверили и очистили около 24 га площади на Харьковщине.

Такие данные приводит пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В течение суток 27 пиротехнических подразделений ГСЧС продолжали гуманитарное разминирование деоккупированных территорий. Работали 142 пиротехника и 53 единицы техники. Ими осуществлено 59 привлечений, обследована и очищена территория общей площадью около 24 га, изъято и обезврежено 455 взрывоопасных предметов», — сообщили в ГСЧС.

Спасатели продолжают активно очищать инженерные коммуникации, транспортные артерии и объекты критической инфраструктуры. Также проверяют частный сектор в Харьковском, Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах области.

«Пиротехники за прошедший день обследовали около 3,5 км автомобильных дорог, 8 км железнодорожных путей и 1,5 км газопроводов», — привели данные спасатели.

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    • Всего с 8 сентября в Харьковской области уже разминировали 1242 га местности, 173 км автомобильных дорог, 253 км линий электропередач, 115 км железнодорожных путей и 159 км газопроводов. За это время обнаружили и обезвредили уже почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 09:03;

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