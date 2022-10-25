Разминирование. На Харьковщине проверили 3,5 км дорог и 8 км ж/д путей
Пиротехники ГСЧС за сутки проверили и очистили около 24 га площади на Харьковщине.
Такие данные приводит пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В течение суток 27 пиротехнических подразделений ГСЧС продолжали гуманитарное разминирование деоккупированных территорий. Работали 142 пиротехника и 53 единицы техники. Ими осуществлено 59 привлечений, обследована и очищена территория общей площадью около 24 га, изъято и обезврежено 455 взрывоопасных предметов», — сообщили в ГСЧС.
Спасатели продолжают активно очищать инженерные коммуникации, транспортные артерии и объекты критической инфраструктуры. Также проверяют частный сектор в Харьковском, Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах области.
«Пиротехники за прошедший день обследовали около 3,5 км автомобильных дорог, 8 км железнодорожных путей и 1,5 км газопроводов», — привели данные спасатели.
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Всего с 8 сентября в Харьковской области уже разминировали 1242 га местности, 173 км автомобильных дорог, 253 км линий электропередач, 115 км железнодорожных путей и 159 км газопроводов. За это время обнаружили и обезвредили уже почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование. На Харьковщине проверили 3,5 км дорог и 8 км ж/д путей".