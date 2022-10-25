Розмінування. На Харківщині перевірили 3,5 км доріг та 8 км залізничних колій

Піротехніки ДСНС за добу перевірили та очистили близько 24 га площі на Харківщині.

Такі дані наводить пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Протягом доби 27 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій. Працювали 142 піротехніка і 53 одиниці техніки. Ними здійснено 59 залучень, обстежено і очищено територію загальною площею близько 24 га, вилучено та знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів”, – повідомили в ДСНС.

Рятувальники продовжують активно очищати інженерні комунікації, транспортні артерії та об’єкти критичної інфраструктури. Також перевіряють приватний сектор у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

“Піротехніки за минулий день обстежили близько 3,5 км автомобільних доріг, 8 км залізничних колій та 1,5 км газопроводів”, – навели дані рятувальники.

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Усього з 8 вересня на Харківщині вже розмінували 1242 га місцевості, 173 км автомобільних доріг, 253 км ліній електропередач, 115 км залізничних колій та 159 км газопроводів. За цей час виявили та знешкодили вже майже 30 тисяч вибухонебезпечних предметів.