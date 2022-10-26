Синєгубов: один співробітник ДСНС загинув, п’ять поранені через наїзд на міну
Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«На жаль, 1 людина загинула, 5 – отримали поранення. Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості», – розповів Синєгубов.
Керівник ХОВА вкотре нагадав, що мінна небезпека в області залишається дуже високою.
«Закликаю усіх бути максимально обережними. Не відвідуйте ліси, лісосмуги та поля, не ходіть узбіччями доріг. В жодному разі не торкайтеся підозрілих або незнайомих предметів. Безпечно пересуватися можна лише по дорогах з твердим покриттям, там де уже провели розмінування вибухотехніки», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 17:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС, повідомив начальник Харківської ОВО Олег Синєгубов.".