У двох поранених через міну саперів ДСНС на Харківщині – ампутація кінцівок

Наразі п’ятеро постраждалих піротехніків ДСНС у вкрай тяжкому, але стабільному стані, повідомили у Харківській ОВА.

Нагадаємо, 26 жовтня в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. Один піротехнік загинув, ще шестеро отримали поранення.

«На зараз відомо, що п’ятеро постраждалих піротехніків у вкрай важкому, але стабільному стані. У двох – ампутації кінцівок, в одного – численні переломи та пошкодження ока, ще один із черепно-мозковою травмою. Усі молоді хлопці до 30 років», – повідомили в ХОВА.

Ще один постраждалий отримав легкі травми і після обстеження лікується амбулаторно.