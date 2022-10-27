Live
  • Четвер 27.10.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.64
    • 🔴

У двох поранених через міну саперів ДСНС на Харківщині – ампутація кінцівок

11:31   27.10.2022
Оксана Якушко
У двох поранених через міну саперів ДСНС на Харківщині – ампутація кінцівок

Наразі п’ятеро постраждалих піротехніків ДСНС у вкрай тяжкому, але стабільному стані, повідомили у Харківській ОВА.

Нагадаємо, 26 жовтня в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. Один піротехнік загинув, ще шестеро отримали поранення.

«На зараз відомо, що п’ятеро постраждалих піротехніків у вкрай важкому, але стабільному стані. У двох – ампутації кінцівок, в одного – численні переломи та пошкодження ока, ще один із черепно-мозковою травмою. Усі молоді хлопці до 30 років», – повідомили в ХОВА.

Ще один постраждалий отримав легкі травми і після обстеження лікується амбулаторно.

Читайте також:  Синегубов: один співробітник ДСНС загинув, п’ятеро поранені через наїзд на міну

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

10:34
Синєгубов: На Харківщині 62-річний цивільний підірвався на міні
17:01
Синєгубов: один співробітник ДСНС загинув, п’ять поранені через наїзд на міну
15:05
У Куп’янську до кінця тижня обіцяють зробити “стабільний інтернет”
11:51
Газ та електрика: у ХОВА повідомили, кому відновили доступ до цивілізації
09:18
Біля Козачої Лопані на міні підірвалася жінка

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У двох поранених через міну саперів ДСНС на Харківщині – ампутація кінцівок»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 11:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі п’ятеро постраждалих піротехніків ДСНС у вкрай тяжкому, але стабільному стані, повідомили у Харківській ОВА.".