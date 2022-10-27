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И.о. главы СБУ Малюк: «В Харькове задержали не просто агента, а резидента рф»

Общество 14:43   27.10.2022
Оксана Якушко
И.о. главы СБУ Малюк: «В Харькове задержали не просто агента, а резидента рф»

Одним из важных направлений работы СБУ сегодня и очистка спецслужбы от «кротов» и предателей, заявил и.о. Главы СБУ Василий Малюк.

«Идет самоочищение Службы. Это очень важно, особенно во время войны. Так что делаем для этого все возможное. Мы сегодня находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их», – подчеркнул Василий Малюк.

Он рассказал о задержании предателя в Харькове, работавшего руководителем Харьковского института подготовки юридических кадров. Мужчина был не просто агентом, а резидентом. То есть у него на связи были другие персоны.

Есть и другие задержанные, в том числе сотрудник аналитического подразделения Харьковского управления, который передавал врагу информацию.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 14:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одним из важных направлений работы СБУ сегодня и очистка спецслужбы от «кротов» и предателей, заявил и.о. Главы СБУ Василий Малюк.".