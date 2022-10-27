И.о. главы СБУ Малюк: «В Харькове задержали не просто агента, а резидента рф»
Одним из важных направлений работы СБУ сегодня и очистка спецслужбы от «кротов» и предателей, заявил и.о. Главы СБУ Василий Малюк.
«Идет самоочищение Службы. Это очень важно, особенно во время войны. Так что делаем для этого все возможное. Мы сегодня находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их», – подчеркнул Василий Малюк.
Он рассказал о задержании предателя в Харькове, работавшего руководителем Харьковского института подготовки юридических кадров. Мужчина был не просто агентом, а резидентом. То есть у него на связи были другие персоны.
Есть и другие задержанные, в том числе сотрудник аналитического подразделения Харьковского управления, который передавал врагу информацию.
Читайте также: СБУ задержала Богуслаева, рассказывавшего в Харькове, как СБУ «нужно напрячь»
Новости по теме:
Вы читали новость: «И.о. главы СБУ Малюк: «В Харькове задержали не просто агента, а резидента рф»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 14:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одним из важных направлений работы СБУ сегодня и очистка спецслужбы от «кротов» и предателей, заявил и.о. Главы СБУ Василий Малюк.".