И.о. главы СБУ Малюк: «В Харькове задержали не просто агента, а резидента рф»

Одним из важных направлений работы СБУ сегодня и очистка спецслужбы от «кротов» и предателей, заявил и.о. Главы СБУ Василий Малюк.

«Идет самоочищение Службы. Это очень важно, особенно во время войны. Так что делаем для этого все возможное. Мы сегодня находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их», – подчеркнул Василий Малюк.

Он рассказал о задержании предателя в Харькове, работавшего руководителем Харьковского института подготовки юридических кадров. Мужчина был не просто агентом, а резидентом. То есть у него на связи были другие персоны.

Есть и другие задержанные, в том числе сотрудник аналитического подразделения Харьковского управления, который передавал врагу информацию.