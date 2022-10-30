Сейчас в Харькове и области свет есть, отключения начнутся завтра — глава ОВА

По состоянию на 11 утра 30 октября в Харькове и по всей области электроэнергия есть, сообщил в эфире нацмарафона председатель ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что с завтрашнего дня, 31 октября, в Харькове и области вводятся плановые веерные отключения света.

«Это будет 12 очередей. Свет будет выключаться с 7:00 до 22:00, в среднем по три часа. Людям соответствующие графики доведены. Сейчас наша задача отработать соответственно с нашими предприятиями. Поскольку там есть сложности по производственному процессу. Некоторые предприятия не могут себе позволить останавливаться, и мы по ним будем работать отдельно», — рассказал Синегубов.

Также он сообщил, что электроэнергию уже вернули на 80% деоккупированных территорий региона.