Сейчас в Харькове и области свет есть, отключения начнутся завтра — глава ОВА
По состоянию на 11 утра 30 октября в Харькове и по всей области электроэнергия есть, сообщил в эфире нацмарафона председатель ОВА Олег Синегубов.
Он напомнил, что с завтрашнего дня, 31 октября, в Харькове и области вводятся плановые веерные отключения света.
«Это будет 12 очередей. Свет будет выключаться с 7:00 до 22:00, в среднем по три часа. Людям соответствующие графики доведены. Сейчас наша задача отработать соответственно с нашими предприятиями. Поскольку там есть сложности по производственному процессу. Некоторые предприятия не могут себе позволить останавливаться, и мы по ним будем работать отдельно», — рассказал Синегубов.
Также он сообщил, что электроэнергию уже вернули на 80% деоккупированных территорий региона.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 12:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 11 утра 30 октября в Харькове и по всей области электроэнергия есть, сообщил в эфире нацмарафона председатель ОВА Олег Синегубов.".