Live
  • Воскресенье 30.10.2022
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.74
    • 🟢

Сейчас в Харькове и области свет есть, отключения начнутся завтра — глава ОВА

Общество 12:01   30.10.2022
Елена Нагорная
Сейчас в Харькове и области свет есть, отключения начнутся завтра — глава ОВА

По состоянию на 11 утра 30 октября в Харькове и по всей области электроэнергия есть, сообщил в эфире нацмарафона председатель ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что с завтрашнего дня, 31 октября, в Харькове и области вводятся плановые веерные отключения света.

«Это будет 12 очередей. Свет будет выключаться с 7:00 до 22:00, в среднем по три часа. Людям соответствующие графики доведены. Сейчас наша задача отработать соответственно с нашими предприятиями. Поскольку там есть сложности по производственному процессу. Некоторые предприятия не могут себе позволить останавливаться, и мы по ним будем работать отдельно», — рассказал Синегубов.

Также он сообщил, что электроэнергию уже вернули на 80% деоккупированных территорий региона.

Читайте также: С 31 октября в Харькове – отключение электроэнергии на три часа: график

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

11:38
На Харьковщине под оккупацией еще остаются 25 населенных пунктов — Синегубов
11:08
Ракета прилетела прямо перед трактором: истории дорожников Харьковщины (видео)
10:30
Защитники Харьковщины: 92-я бригада отмечает 22-ю годовщину со дня создания
09:35
Город на Харьковщине остался без холодной воды из-за аварии
09:19
В Купянске враг обстрелял промышленный объект, там бушует пожар — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сейчас в Харькове и области свет есть, отключения начнутся завтра — глава ОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 12:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 11 утра 30 октября в Харькове и по всей области электроэнергия есть, сообщил в эфире нацмарафона председатель ОВА Олег Синегубов.".