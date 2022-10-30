Нині в Харкові та області світло є, відключення почнуться завтра – голова ОВА
Станом на 11 ранку 30 жовтня у Харкові та по всій області електроенергія є, повідомив в етері нацмарафону голова ОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що відзавтра, 31 жовтня, у Харкові та області запроваджуються планові віялові відключення світла.
“Це буде 12 черг. Світло вимикатиметься з 7:00 до 22:00, у середньому по три години. Людям відповідні графіки доведено. Зараз наше завдання відпрацювати відповідно з нашими підприємствами. Оскільки там є складнощі щодо виробничого процесу. Деякі підприємства не можуть собі дозволити зупинятися, і ми по них працюватимемо окремо”, – розповів Синєгубов.
Також він повідомив, що електроенергію вже повернули на 80% деокупованих територій регіону.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 11 ранку 30 жовтня у Харкові та по всій області електроенергія є, повідомив в етері нацмарафону голова ОВА Олег Синєгубов.".