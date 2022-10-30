Нині в Харкові та області світло є, відключення почнуться завтра – голова ОВА

Станом на 11 ранку 30 жовтня у Харкові та по всій області електроенергія є, повідомив в етері нацмарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що відзавтра, 31 жовтня, у Харкові та області запроваджуються планові віялові відключення світла.

“Це буде 12 черг. Світло вимикатиметься з 7:00 до 22:00, у середньому по три години. Людям відповідні графіки доведено. Зараз наше завдання відпрацювати відповідно з нашими підприємствами. Оскільки там є складнощі щодо виробничого процесу. Деякі підприємства не можуть собі дозволити зупинятися, і ми по них працюватимемо окремо”, – розповів Синєгубов.

Також він повідомив, що електроенергію вже повернули на 80% деокупованих територій регіону.