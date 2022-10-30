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Нині в Харкові та області світло є, відключення почнуться завтра – голова ОВА

Суспільство 12:01   30.10.2022
Олена Нагорна
Нині в Харкові та області світло є, відключення почнуться завтра – голова ОВА

Станом на 11 ранку 30 жовтня у Харкові та по всій області електроенергія є, повідомив в етері нацмарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що відзавтра, 31 жовтня, у Харкові та області запроваджуються планові віялові відключення світла.

“Це буде 12 черг. Світло вимикатиметься з 7:00 до 22:00, у середньому по три години. Людям відповідні графіки доведено. Зараз наше завдання відпрацювати відповідно з нашими підприємствами. Оскільки там є складнощі щодо виробничого процесу. Деякі підприємства не можуть собі дозволити зупинятися, і ми по них працюватимемо окремо”, – розповів Синєгубов.

Також він повідомив, що електроенергію вже повернули на 80% деокупованих територій регіону.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 12:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 11 ранку 30 жовтня у Харкові та по всій області електроенергія є, повідомив в етері нацмарафону голова ОВА Олег Синєгубов.".