Часть Харькова останется без света в воскресенье и понедельник
Свет в нескольких районах Харькова выключат из-за ремонта на высоковольтных линиях электропередачи.
Об этом сообщило «Харьковоблэнерго».
«Для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ на высоковольтных линиях электропередачи в воскресенье и понедельник, 6-7 ноября, с 8.00 до 16.00 будет обесточена часть потребителей Холодногорского района г. Харькова», — пояснили в сообщении.
Не будет света:
ул. Холодногорская,
улицы, прилегающие к станции метро «Холодная гора»,
микрорайон «Новый быт».
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 15:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свет в нескольких районах Харькова выключат из-за ремонта на высоковольтных линиях электропередачи.".