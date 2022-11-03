Часть Харькова останется без света в воскресенье и понедельник

Свет в нескольких районах Харькова выключат из-за ремонта на высоковольтных линиях электропередачи.

Об этом сообщило «Харьковоблэнерго».

«Для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ на высоковольтных линиях электропередачи в воскресенье и понедельник, 6-7 ноября, с 8.00 до 16.00 будет обесточена часть потребителей Холодногорского района г. Харькова», — пояснили в сообщении.

Не будет света:

ул. Холодногорская,

улицы, прилегающие к станции метро «Холодная гора»,

микрорайон «Новый быт».

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