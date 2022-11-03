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Частина Харкова залишиться без світла у неділю і понеділок

Суспільство 15:41   03.11.2022
Оксана Якушко
Частина Харкова залишиться без світла у неділю і понеділок

Світло у кількох районах Харкова вимикають через ремонт на високовольтних лініях електропередачі.

Про це повідомило «Харківобленерго».

«Для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініях електропередачі у неділю та понеділок, 6-7 листопада, з 8.00 до 16.00 буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського району м. Харкова», – пояснили в повідомленні.

Не буде світла:

вул. Холодногірська,

вулиці, прилеглі до станції метро “Холодна гора”,

мікрорайон “Новий побут”.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 15:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світло у кількох районах Харкова вимикають через ремонт на високовольтних лініях електропередачі.".