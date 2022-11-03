Частина Харкова залишиться без світла у неділю і понеділок
Світло у кількох районах Харкова вимикають через ремонт на високовольтних лініях електропередачі.
Про це повідомило «Харківобленерго».
«Для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініях електропередачі у неділю та понеділок, 6-7 листопада, з 8.00 до 16.00 буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського району м. Харкова», – пояснили в повідомленні.
Не буде світла:
вул. Холодногірська,
вулиці, прилеглі до станції метро “Холодна гора”,
мікрорайон “Новий побут”.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 15:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світло у кількох районах Харкова вимикають через ремонт на високовольтних лініях електропередачі.".