Сьогодні світло в Харкові та області намагатимуться відключати за графіком

У НЕК “Укренерго” повідомили, що для споживачів у Харкові та на Харківщині 3 листопада діють графіки погодинних відключень.

“Для споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ДПВ). У цьому форматі надати інформацію про терміни відключень саме вашої вулиці чи району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж обленерго)”, – повідомили в “Укренерго”.

Нагадаємо, графік погодинних відключень електрики на Харківщині розміщено на сайті “Харківобленерго”. Він мав розпочати діяти в регіоні з понеділка, 31 жовтня. Проте цього дня російські окупанти обстріляли область, пошкодивши об’єкти критичної інфраструктури. У результаті світло зникло в багатьох абонентів аварійно. Перепади в мережі та відключення, в тому числі – метрополітену та електротранспорту Харкова – продовжилися 1 листопада. 2 листопада вранці “Укренерго” повідомив про те, що на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень, проте слідом у Харкові раптово зупинилося метро. Після відновлення руху поїздів “Укренерго” поінформував, що змушений обмежити електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях Дію графіків погодинних відключень тимчасово припинили.