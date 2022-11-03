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Сьогодні світло в Харкові та області намагатимуться відключати за графіком

Суспільство 08:23   03.11.2022
Оксана Горун
Сьогодні світло в Харкові та області намагатимуться відключати за графіком

У НЕК “Укренерго” повідомили, що для споживачів у Харкові та на Харківщині 3 листопада діють графіки погодинних відключень.

“Для споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ДПВ). У цьому форматі надати інформацію про терміни відключень саме вашої вулиці чи району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж обленерго)”, – повідомили в “Укренерго”.

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    • Нагадаємо, графік погодинних відключень електрики на Харківщині розміщено на сайті “Харківобленерго”. Він мав розпочати діяти в регіоні з понеділка, 31 жовтня. Проте цього дня російські окупанти обстріляли область, пошкодивши об’єкти критичної інфраструктури. У результаті світло зникло в багатьох абонентів аварійно. Перепади в мережі та відключення, в тому числі – метрополітену та електротранспорту Харкова – продовжилися 1 листопада. 2 листопада вранці “Укренерго” повідомив про те, що на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень, проте слідом у Харкові раптово зупинилося метро. Після відновлення руху поїздів “Укренерго” поінформував, що змушений обмежити електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях Дію графіків погодинних відключень тимчасово припинили.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 08:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що для споживачів у Харкові та на Харківщині 3 листопада діють графіки погодинних відключень".