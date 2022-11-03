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Сегодня свет в Харькове и области постараются отключать по графику

Общество 08:23   03.11.2022
Оксана Горун
Сегодня свет в Харькове и области постараются отключать по графику

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что для потребителей в Харькове и на Харьковщине 3 ноября действуют графики почасовых отключений.

«Для потребителей в г.Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО). В этом формате предоставить информацию о сроках отключений именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго)», — сообщили в «Укрэнерго».

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    • Напомним, график почасовых отключений электричества на Харьковщине размещен на сайте «Харьковоблэнерго». Он должен был начать действовать в регионе с понедельника, 31 октября. Однако в этот день российские оккупанты обстреляли область, повредив объекты критической инфраструктуры. В результате свет пропал у многих абонентов аварийно. Перепады в сети и отлючения, в том числе — метрополитена и электротранспорта в Харькова —  продолжились 1 ноября. 2 ноября утром «Укрэнерго» сообщил о том, что на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений, однако следом в Харькове внезапно остановилось метро. После восстановления движения поездов «Укрэнерго» проинформировал, что вынужден ограничить электроснабжение всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовые отключения временно прекратили.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 08:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что для потребителей в Харькове и на Харьковщине 3 ноября действуют графики почасовых отключений".