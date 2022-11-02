В Харькове остановились поезда на двух ветках метро

Нет движения на самой длинной линии харьковского метро — Холодногорско-заводской, а также — Салтовской.

Об остановке поездов сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

«Временно приостановлено движение по Холодногорско-заводской и Салтовской линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сказано в сообщении.

Перебои в работе метрополитена в Харькове начались после ракетного обстрела армией РФ территории области. Тогда удары пришлись по критической инфраструктуре, в области начались перебои с электрикой, в частности — снижение и перепады напряжения в электросети. В день обстрелов 31 октября метро нормально заработало только примерно к 17 часам вечера, 1 ноября поезда останавливались на час на всех ветках, затем восстановили работу Салтовской и Алексеевской, а Холодногорско-заводскую запустили примерно через три часа. Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в случае глобальных перебоев с отоплением и электричеством зимой станции метро будут использовать как пункты обогрева.