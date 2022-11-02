У Харкові зупинилися поїзди на двох гілках метро
Немає руху на найдовшій лінії харківського метро – Холодногірсько-заводській, а також – Салтівській.
Про зупинку поїздів повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
“Тимчасово призупинено рух Холодногірсько-заводською та Салтівською лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – сказано в повідомленні.
Перебої в роботі метрополітену в Харкові розпочалися після ракетного обстрілу армією РФ території області. Тоді удари припали по критичній інфраструктурі, в області почалися перебої з електрикою, зокрема – зниження та перепади напруги в електромережі. У день обстрілів 31 жовтня метро нормально запрацювало лише приблизно о 17-й годині вечора, 1 листопада потяги зупинялися на годину на всіх гілках, потім відновили роботу Салтівської та Олексіївської, а Холодногірсько-заводську запустили приблизно через три години. Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в разі глобальних перебоїв з опаленням та електрикою взимку станції метро використовуватимуть як пункти обігріву.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові зупинилися поїзди на двох гілках метро»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 10:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Немає руху на найдовшій лінії харківського метро – Холодногірсько-заводській, а також – Салтівській".