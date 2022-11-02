У Харкові зупинилися поїзди на двох гілках метро

Немає руху на найдовшій лінії харківського метро – Холодногірсько-заводській, а також – Салтівській.

Про зупинку поїздів повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

“Тимчасово призупинено рух Холодногірсько-заводською та Салтівською лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – сказано в повідомленні.

Перебої в роботі метрополітену в Харкові розпочалися після ракетного обстрілу армією РФ території області. Тоді удари припали по критичній інфраструктурі, в області почалися перебої з електрикою, зокрема – зниження та перепади напруги в електромережі. У день обстрілів 31 жовтня метро нормально запрацювало лише приблизно о 17-й годині вечора, 1 листопада потяги зупинялися на годину на всіх гілках, потім відновили роботу Салтівської та Олексіївської, а Холодногірсько-заводську запустили приблизно через три години. Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в разі глобальних перебоїв з опаленням та електрикою взимку станції метро використовуватимуть як пункти обігріву.