Скандальное строительство частного имения в Лесопарке остановили — СМИ
Участок в харьковском Лесопарке остается огражденным забором, однако рабочие сворачивают строительство и вывозят инструменты и материалы.
Экскаватор активно засыпает забетонированные фундаменты и уже возведенные подвалы частного дома. Автомобиль загружает оставшиеся стройматериалы и инструмент строителей, передает «Думка».
Со ссылкой на экологов издание пишет, что на участке снесли около 50 взрослых кленов и дубов.
Напомним, ране «Думка» опубликовала фото будущего имения в парковой зоне. Журналисты задались вопросом, почему мэрия скрывает капитальное строительство в рекреационной зоне. К такой формулировке они пришли, получив ответ Харьковского горсовета о том, что в указанном месте строится только дорога от улицы Профессорской до Харьковского шоссе.
Земля, на которой велось строительство, принадлежит харьковской громаде и находится в аренде. По состоянию на 2015 год участок арендовала тогдашний директор департамента по повышению конкурентоспособности региона Харьковской ОГА, а ныне руководитель аппарата Харьковской ОГА Виктория Белявцева. В комментарии «Думке» 31 октября Белявцева отрицала свою причастность к этому строительству.
Также 31 октября пресс-служба Харьковского горсовета опубликовала видео с возмущенным мэром Игорем Тереховым, который прибыл на место строительства частного дома.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 18:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участок в харьковском Лесопарке остается огражденным забором, однако рабочие сворачивают строительство и вывозят инструменты и материалы.".