Скандальне будівництво приватного маєтку в Лісопарку зупинили – ЗМІ

Ділянка у харківському Лісопарку залишається огородженою парканом, проте робітники згортають будівництво та вивозять інструменти та матеріали.

Екскаватор активно засипає забетоновані фундаменти та вже зведені підвали приватного будинку. Автомобіль завантажує будматеріали, що залишилися, і інструмент будівельників, передає “Думка”.

Із посиланням на екологів, видання пише, що на ділянці знесли близько 50 дорослих кленів і дубів.

Нагадаємо, раніше “Думка” опублікувала фото майбутнього маєтку у парковій зоні. Журналісти запитали, чому мерія приховує капітальне будівництво в рекреаційній зоні. До такого формулювання вони дійшли, отримавши відповідь Харківської міськради про те, що у вказаному місці будується лише дорога від вулиці Професорської до Харківського шосе.

Земля, на якій велося будівництво, належить харківській громаді та знаходиться в оренді. Станом на 2015 рік ділянку орендувала тодішня директорка департаменту підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської ОДА, а нині керівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева. У коментарі “Думці” 31 жовтня вона заперечувала свою причетність до цього будівництва.

Також 31 жовтня пресслужба Харківської міськради опублікувала відео із обуреним мером Ігорем Тереховим, який прибув на місце зведення приватного будинку.