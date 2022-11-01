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Після візиту Терехова поліція Харкова зацікавилася будівництвом у Лісопарку

Події 15:39   01.11.2022
Оксана Якушко
Після візиту Терехова поліція Харкова зацікавилася будівництвом у Лісопарку

Поліція порушила справу за фактом незаконного будівництва біля Дитячої залізниці Харкова.

31 жовтня до Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП у Харківській області надійшла заява про те, що у період 2022 року невстановлені посадові особи, зловживаючи службовим становищем, здійснили вирубку лісопаркової зони та розпочали будівництво.

Правоохоронці провели огляд ділянки та зафіксували факти порубки та будівництва. З місця події вилучили автокран, документи на нього та накладну товарно-транспорту. Вирішується питання про накладення арешту на земельну ділянку та транспортний засіб.

Поліцейські також опитали свідків, які здійснювали будівництво.

Проводяться інші нагальні слідчі дії.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 15:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція порушила справу за фактом незаконного будівництва біля Дитячої залізниці Харкова.".