Після візиту Терехова поліція Харкова зацікавилася будівництвом у Лісопарку
Поліція порушила справу за фактом незаконного будівництва біля Дитячої залізниці Харкова.
31 жовтня до Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП у Харківській області надійшла заява про те, що у період 2022 року невстановлені посадові особи, зловживаючи службовим становищем, здійснили вирубку лісопаркової зони та розпочали будівництво.
Правоохоронці провели огляд ділянки та зафіксували факти порубки та будівництва. З місця події вилучили автокран, документи на нього та накладну товарно-транспорту. Вирішується питання про накладення арешту на земельну ділянку та транспортний засіб.
Поліцейські також опитали свідків, які здійснювали будівництво.
Проводяться інші нагальні слідчі дії.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 15:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція порушила справу за фактом незаконного будівництва біля Дитячої залізниці Харкова.".