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После визита Терехова полиция Харькова заинтересовалась стройкой в Лесопарке

Общество 15:39   01.11.2022
Оксана Якушко
После визита Терехова полиция Харькова заинтересовалась стройкой в Лесопарке

Полиция открыла дело по факту незаконного строительства возле ДЖД Харькова.

31 октября в Харьковское районное управление полиции № 3 ГУНП в Харьковской области поступило заявление о том, что в период 2022 года неустановленные должностные лица, злоупотребляя служебным положением, произвели вырубку лесопарковой зоны и приступили к строительству.

Правоохранители провели осмотр участка и зафиксировали факты порубки и строительства. С места происшествия изъяли автокран, документы на него и накладную товарно-транспорта. Решается вопрос о наложении ареста на земельный участок и транспортное средство.

Полицейские также опросили свидетелей, осуществлявших строительство.

Проводятся другие неотложные следственные действия.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 15:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция открыла дело по факту незаконного строительства возле ДЖД Харькова.".