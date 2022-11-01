После визита Терехова полиция Харькова заинтересовалась стройкой в Лесопарке
Полиция открыла дело по факту незаконного строительства возле ДЖД Харькова.
31 октября в Харьковское районное управление полиции № 3 ГУНП в Харьковской области поступило заявление о том, что в период 2022 года неустановленные должностные лица, злоупотребляя служебным положением, произвели вырубку лесопарковой зоны и приступили к строительству.
Правоохранители провели осмотр участка и зафиксировали факты порубки и строительства. С места происшествия изъяли автокран, документы на него и накладную товарно-транспорта. Решается вопрос о наложении ареста на земельный участок и транспортное средство.
Полицейские также опросили свидетелей, осуществлявших строительство.
Проводятся другие неотложные следственные действия.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 15:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция открыла дело по факту незаконного строительства возле ДЖД Харькова.".