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В Харькове предлагают назвать улицу в честь погибшего лидера «Фрайкора»

Общество 09:13   07.11.2022
Оксана Горун
В Харькове предлагают назвать улицу в честь погибшего лидера «Фрайкора»

С инициативой присвоить имя Героя Украины, командира «Фрайкора» Георгия Тарасенко одной из городских улиц выступил депутат Харьковского облсовета, участник Харьковской топонимической группы.

«Герой Украины Георгий Тарасенко заслуживает того, чтобы в его честь назвали улицу в Харькове!» — поделился идеей в facebook Харьковской топонимической группы депутат Харьковского облсовета и эскперт группы Сергей Жуков.

Лидер добровольческого подразделения «Фрайкор» 25-летний Георгий Тарасенко погиб в марте 2022 году в бою за село Малая Рогань под Харьковом. Как рассказали побратимы Тарасенко, он шел перым в боевой группе. Тарасенко был участником Революции Достоинства и противостоял так называемой «русской весне» в Харькове в 2014 году. На фронт он отправился в том же году — то есть в возрасте 17 лет. «Фрайкор» он создал и возглавил в 2017-м. С первых дней полномасштабного вторжения добровольцы под командованием Георгия Тарасенко защищали Харьков.

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    • 17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым присвоил Георгию Тарасенко звание Герой Украины посмертно.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 09:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С инициативой присвоить имя Героя Украины, командира «Фрайкора» Георгия Тарасенко одной из городских улиц выступил депутат Харьковского облсовета, участник Харьковской топонимической группы".