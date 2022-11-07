В Харькове предлагают назвать улицу в честь погибшего лидера «Фрайкора»

С инициативой присвоить имя Героя Украины, командира «Фрайкора» Георгия Тарасенко одной из городских улиц выступил депутат Харьковского облсовета, участник Харьковской топонимической группы.

«Герой Украины Георгий Тарасенко заслуживает того, чтобы в его честь назвали улицу в Харькове!» — поделился идеей в facebook Харьковской топонимической группы депутат Харьковского облсовета и эскперт группы Сергей Жуков.

Лидер добровольческого подразделения «Фрайкор» 25-летний Георгий Тарасенко погиб в марте 2022 году в бою за село Малая Рогань под Харьковом. Как рассказали побратимы Тарасенко, он шел перым в боевой группе. Тарасенко был участником Революции Достоинства и противостоял так называемой «русской весне» в Харькове в 2014 году. На фронт он отправился в том же году — то есть в возрасте 17 лет. «Фрайкор» он создал и возглавил в 2017-м. С первых дней полномасштабного вторжения добровольцы под командованием Георгия Тарасенко защищали Харьков.

Читайте также: Вдова погибшего на Харьковщине военного обратилась с петицией к Президенту

17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым присвоил Георгию Тарасенко звание Герой Украины посмертно.