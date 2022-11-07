В Харькове предлагают назвать улицу в честь погибшего лидера «Фрайкора»
С инициативой присвоить имя Героя Украины, командира «Фрайкора» Георгия Тарасенко одной из городских улиц выступил депутат Харьковского облсовета, участник Харьковской топонимической группы.
«Герой Украины Георгий Тарасенко заслуживает того, чтобы в его честь назвали улицу в Харькове!» — поделился идеей в facebook Харьковской топонимической группы депутат Харьковского облсовета и эскперт группы Сергей Жуков.
Лидер добровольческого подразделения «Фрайкор» 25-летний Георгий Тарасенко погиб в марте 2022 году в бою за село Малая Рогань под Харьковом. Как рассказали побратимы Тарасенко, он шел перым в боевой группе. Тарасенко был участником Революции Достоинства и противостоял так называемой «русской весне» в Харькове в 2014 году. На фронт он отправился в том же году — то есть в возрасте 17 лет. «Фрайкор» он создал и возглавил в 2017-м. С первых дней полномасштабного вторжения добровольцы под командованием Георгия Тарасенко защищали Харьков.
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17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым присвоил Георгию Тарасенко звание Герой Украины посмертно.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 09:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С инициативой присвоить имя Героя Украины, командира «Фрайкора» Георгия Тарасенко одной из городских улиц выступил депутат Харьковского облсовета, участник Харьковской топонимической группы".