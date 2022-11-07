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У Харкові пропонують назвати вулицю на честь загиблого лідера “Фрайкора”

Політика 09:13   07.11.2022
Оксана Горун
У Харкові пропонують назвати вулицю на честь загиблого лідера “Фрайкора”

З ініціативою надати ім’я Героя України, командира “Фрайкора” Георгія Тарасенка одній з міських вулиць виступив депутат Харківської облради, учасник Харківської топонімічної групи.

“Герой України Георгій Тарасенко заслуговує на те, щоб на його честь назвали вулицю в Харкові!” – поділився ідеєю у фейсбуці Харківської топонімічної групи депутат Харківської облради та ескперт групи Сергій Жуков.

Лідер добровольчого підрозділу “Фрайкор” 25-річний Георгій Тарасенко загинув у березні 2022 року у бою за село Мала Рогань під Харковом. Як розповіли побратими Тарасенка, він йшов першим у бойовій групі. Тарасенко був учасником Революції Гідності та протистояв так званій “русской весне” в Харкові у 2014 році. На фронт він вирушив у тому ж році – тобто у віці 17 років. “Фрайкор” створив та очолив у 2017-му. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольці під командуванням Георгія Тарасенка захищали Харків.

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    • 17 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким надав Георгію Тарасенку звання Герой України посмертно.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «У Харкові пропонують назвати вулицю на честь загиблого лідера “Фрайкора”»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 09:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З ініціативою надати ім’я Героя України, командира “Фрайкора” Георгія Тарасенка одній з міських вулиць виступив депутат Харківської облради, учасник Харківської топонімічної групи".