У Харкові пропонують назвати вулицю на честь загиблого лідера “Фрайкора”
З ініціативою надати ім’я Героя України, командира “Фрайкора” Георгія Тарасенка одній з міських вулиць виступив депутат Харківської облради, учасник Харківської топонімічної групи.
“Герой України Георгій Тарасенко заслуговує на те, щоб на його честь назвали вулицю в Харкові!” – поділився ідеєю у фейсбуці Харківської топонімічної групи депутат Харківської облради та ескперт групи Сергій Жуков.
Лідер добровольчого підрозділу “Фрайкор” 25-річний Георгій Тарасенко загинув у березні 2022 року у бою за село Мала Рогань під Харковом. Як розповіли побратими Тарасенка, він йшов першим у бойовій групі. Тарасенко був учасником Революції Гідності та протистояв так званій “русской весне” в Харкові у 2014 році. На фронт він вирушив у тому ж році – тобто у віці 17 років. “Фрайкор” створив та очолив у 2017-му. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольці під командуванням Георгія Тарасенка захищали Харків.
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17 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким надав Георгію Тарасенку звання Герой України посмертно.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 09:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З ініціативою надати ім’я Героя України, командира “Фрайкора” Георгія Тарасенка одній з міських вулиць виступив депутат Харківської облради, учасник Харківської топонімічної групи".