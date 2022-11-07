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Веерных отключений в Харькове меньше, чем в других городах — Терехов

Общество 22:44   07.11.2022
Елена Нагорная
Веерных отключений в Харькове меньше, чем в других городах — Терехов

В Харькове на сегодняшний день применяются веерные отключения электроэнергии, но «в сравнении с другими городами они меньше и более локальные», заявил мэр Игорь Терехов.

Городской голова в комментарии «Харьковским известиям» напомнил, что прошла неделя после масштабного обстрела армией РФ энергетической инфраструктуры Харькова.

«И практически круглосуточно мы работали с энергетиками над тем, чтобы исправить ситуацию. Сегодня нам удалось сделать очень многое. На наших коммунальных предприятиях мы уменьшили расходы электроэнергии, оптимизировали в том числе транспортную систему. Мы увеличили интервалы движения по метрополитену и нам удалось снизить употребление электроэнергии», — сказал Терехов.

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Также он призвал харьковчан всегда иметь под рукой заряженный пауэрбанк и запас питьевой воды — на случай, если коммунальщикам и энергетикам вновь будет необходимо восстанавливать систему после возможных разрушений.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 22:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на сегодняшний день применяются веерные отключения электроэнергии, но «в сравнении с другими городами они меньше и более локальные», заявил мэр Игорь Терехов.".