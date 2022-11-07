Веерных отключений в Харькове меньше, чем в других городах — Терехов

В Харькове на сегодняшний день применяются веерные отключения электроэнергии, но «в сравнении с другими городами они меньше и более локальные», заявил мэр Игорь Терехов.

Городской голова в комментарии «Харьковским известиям» напомнил, что прошла неделя после масштабного обстрела армией РФ энергетической инфраструктуры Харькова.

«И практически круглосуточно мы работали с энергетиками над тем, чтобы исправить ситуацию. Сегодня нам удалось сделать очень многое. На наших коммунальных предприятиях мы уменьшили расходы электроэнергии, оптимизировали в том числе транспортную систему. Мы увеличили интервалы движения по метрополитену и нам удалось снизить употребление электроэнергии», — сказал Терехов.

Также он призвал харьковчан всегда иметь под рукой заряженный пауэрбанк и запас питьевой воды — на случай, если коммунальщикам и энергетикам вновь будет необходимо восстанавливать систему после возможных разрушений.