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Завтра на Харьковщине продолжат отключать свет по графику — Укрэнерго

Общество 22:20   07.11.2022
Елена Нагорная
Завтра на Харьковщине продолжат отключать свет по графику — Укрэнерго

8 ноября будут применены плановые графики отключений для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Введение графиков аварийных отключений пока не предвидится, сообщают в Укрэнерго.

В национальной энергетической компании напоминают: ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Энергетики в очередной раз призывают экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

«Пока вы экономите, энергетики работают над восстановлением энергетической инфраструктуры», — отмечают в Укрэнерго.

Обновленный график Харьковоблэнерго — по ссылке.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 22:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 ноября будут применены плановые графики отключений для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.".