Завтра на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком – Укренерго

8 листопада буде застосовано планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Введення графіків аварійних відключень поки що не передбачається, повідомляють в Укренерго.

У національній енергетичній компанії нагадують: обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Енергетики вкотре закликають економити електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

“Поки ви заощаджуєте, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури”, – зазначають в Укренерго.

Оновлений графік Харківобленерго – за посиланням.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону.