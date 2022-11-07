Завтра на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком – Укренерго
8 листопада буде застосовано планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Введення графіків аварійних відключень поки що не передбачається, повідомляють в Укренерго.
У національній енергетичній компанії нагадують: обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.
Енергетики вкотре закликають економити електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
“Поки ви заощаджуєте, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури”, – зазначають в Укренерго.
Оновлений графік Харківобленерго – за посиланням.
Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону.
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Ви читали новину: «Завтра на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 22:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 листопада буде застосовано планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.".