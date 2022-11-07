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Завтра на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком – Укренерго

Суспільство 22:20   07.11.2022
Олена Нагорна
Завтра на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком – Укренерго

8 листопада буде застосовано планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Введення графіків аварійних відключень поки що не передбачається, повідомляють в Укренерго.

У національній енергетичній компанії нагадують: обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Енергетики вкотре закликають економити електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

“Поки ви заощаджуєте, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури”, – зазначають в Укренерго.

Оновлений графік Харківобленерго – за посиланням.

Раніше у Харківобленерго пояснили,  чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 22:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 листопада буде застосовано планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.".