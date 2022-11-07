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Віялових відключень в Харкові менше, ніж в інших містах – Терехов

Суспільство 22:44   07.11.2022
Олена Нагорна
Віялових відключень в Харкові менше, ніж в інших містах – Терехов

У Харкові застосовуються віялові відключення електроенергії, але “порівняно з іншими містами вони менші і локальніші”, заявив мер Ігор Терехов.

Міський голова у коментарі “Харьковским известиям” нагадав, що пройшов тиждень після масштабного обстрілу армією РФ енергетичної інфраструктури Харкова.

“І практично цілодобово ми працювали з енергетиками над тим, щоб виправити ситуацію. Сьогодні нам вдалося зробити дуже багато. На наших комунальних підприємствах ми зменшили витрати електроенергії, у тому числі оптимізували транспортну систему. Ми збільшили інтервали руху в метрополітені, і нам вдалося знизити споживання електроенергії “, – сказав Терехов.

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Також він закликав харків’ян завжди мати під рукою заряджений повербанк та запас питної води – на випадок, якщо комунальникам та енергетикам знову буде необхідно відновлювати систему після можливих руйнувань.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 22:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові застосовуються віялові відключення електроенергії, але “порівняно з іншими містами вони менші і локальніші”, заявив мер Ігор Терехов.".