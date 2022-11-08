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Рашисты обстреляли село Ивашки на Харьковщине с вертолетов

Общество 16:29   08.11.2022
Оксана Якушко
Рашисты обстреляли село Ивашки на Харьковщине с вертолетов

Днем 8 ноября российские захватчики обстреляли из вертолетов село Ивашки Золочевской общины Харьковской области, сообщил глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«В 13.30 вертолетами со стороны границы России нанесли авиационный удар по селу Ивашки. Повреждения получили шесть многоквартирных домов и линии энергосетей. Жертв нет», – рассказал глава Золочевской громады.

Напомним, оккупанты обстреливают Ивашки с вертолетов второй день подряд.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 16:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 ноября российские захватчики обстреляли из вертолетов село Ивашки Золочевской общины Харьковской области, сообщил глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.".