Рашисты обстреляли село Ивашки на Харьковщине с вертолетов

Днем 8 ноября российские захватчики обстреляли из вертолетов село Ивашки Золочевской общины Харьковской области, сообщил глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«В 13.30 вертолетами со стороны границы России нанесли авиационный удар по селу Ивашки. Повреждения получили шесть многоквартирных домов и линии энергосетей. Жертв нет», – рассказал глава Золочевской громады.

Напомним, оккупанты обстреливают Ивашки с вертолетов второй день подряд.