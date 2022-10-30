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Вражеский вертолет «приземлили» на Харьковщине

Происшествия 18:05   30.10.2022
Елена Нагорная
Вражеский вертолет «приземлили» на Харьковщине

Российский ударный вертолет сбили на Харьковщине бойцы зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Восток».

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, вертолет «приземлили» около 16-ти часов.

Его тип — устанавливается.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 18:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский ударный вертолет сбили на Харьковщине бойцы зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Восток».".