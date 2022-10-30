Вражеский вертолет «приземлили» на Харьковщине
Российский ударный вертолет сбили на Харьковщине бойцы зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Восток».
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, вертолет «приземлили» около 16-ти часов.
Его тип — устанавливается.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 18:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский ударный вертолет сбили на Харьковщине бойцы зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Восток».".