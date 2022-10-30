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Ворожий вертоліт “приземлили” на Харківщині

Події 18:05   30.10.2022
Олена Нагорна
Ворожий вертоліт “приземлили” на Харківщині

Російський ударний вертоліт збили у Харківській області бійці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування “Схід”.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, гелікоптер “приземлили” близько 16-ї години.

Його тип – встановлюється.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 18:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський ударний вертоліт збили у Харківській області бійці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування “Схід”.".