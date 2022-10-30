Ворожий вертоліт “приземлили” на Харківщині
Російський ударний вертоліт збили у Харківській області бійці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування “Схід”.
Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, гелікоптер “приземлили” близько 16-ї години.
Його тип – встановлюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 18:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський ударний вертоліт збили у Харківській області бійці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування “Схід”.".