Рашисти обстріляли село Івашки на Харківщині з гелікоптерів
Вдень 8 листопада російські загарбники обстріляли з гелікоптерів село Івашки Золочівської громади Харківської області, повідомив голова Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
«О 13.30 гелікоптерами з боку кордону рф завдали авіаційного удару по селу Івашки. Пошкодження отримали шість багатоквартирних будинків та лінії енергомереж. Жертв немає», – розповів очільник Золочівської громади.
Нагадаємо, окупанти обстрілюють Івашки з гелікоптерів другий день поспіль.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 16:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 8 листопада російські загарбники обстріляли з гелікоптерів село Івашки Золочівської громади Харківської області, повідомив голова Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.".