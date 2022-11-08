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Рашисти обстріляли село Івашки на Харківщині з гелікоптерів

Суспільство 16:29   08.11.2022
Оксана Якушко
Рашисти обстріляли село Івашки на Харківщині з гелікоптерів

Вдень 8 листопада російські загарбники обстріляли з гелікоптерів село Івашки Золочівської громади Харківської області, повідомив голова Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

«О 13.30 гелікоптерами з боку кордону рф завдали авіаційного удару по селу Івашки. Пошкодження отримали шість багатоквартирних будинків та лінії енергомереж. Жертв немає», – розповів очільник Золочівської громади.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Івашки з гелікоптерів другий день поспіль.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 16:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 8 листопада російські загарбники обстріляли з гелікоптерів село Івашки Золочівської громади Харківської області, повідомив голова Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.".