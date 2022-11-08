Рашисти обстріляли село Івашки на Харківщині з гелікоптерів

Вдень 8 листопада російські загарбники обстріляли з гелікоптерів село Івашки Золочівської громади Харківської області, повідомив голова Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

«О 13.30 гелікоптерами з боку кордону рф завдали авіаційного удару по селу Івашки. Пошкодження отримали шість багатоквартирних будинків та лінії енергомереж. Жертв немає», – розповів очільник Золочівської громади.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Івашки з гелікоптерів другий день поспіль.