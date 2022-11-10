Kraken анонсирует освобождение населенного пункта на Харьковщине (видео)

Спецподразделение ГУР Минобороны Kraken опубликовало видео штурма одного из населенных пунктов Харьковской области.

«Штурм глазами бойца спецподразделения Kraken одного из населенных пунктов. Какого именно — скоро узнаете», — интригует командир разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения Kraken Сергей Величко («Чили»).

Сегодня глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что под вражеской оккупацией остаются 29 населенных пунктов (1,6% территории области).