Купянская наступательная операция: Kraken опубликовал трейлер к новому видео

Видео об освобождении Купянского района Харьковской области от российских захватчиков анонсировало спецподразделение ГУР Минобороны Kraken.

Трейлер защитники опубликовали в своем Telegram-канале.

«Купянская наступательная операция. Скоро…», — написали бойцы.

Напомним, что об освобождении Купянска командир развед-диверсионного батальона «АЗОВ Харьков» в составе спецподразделения Kraken Сергей Величко (Чили) сообщил 16 сентября.