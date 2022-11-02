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Купянская наступательная операция: Kraken опубликовал трейлер к новому видео

Общество 22:07   02.11.2022
Елена Нагорная
Купянская наступательная операция: Kraken опубликовал трейлер к новому видео

Видео об освобождении Купянского района Харьковской области от российских захватчиков анонсировало спецподразделение ГУР Минобороны Kraken.

Трейлер защитники опубликовали в своем Telegram-канале.

«Купянская наступательная операция. Скоро…», — написали бойцы.

Напомним, что об освобождении Купянска командир развед-диверсионного батальона «АЗОВ Харьков» в составе спецподразделения Kraken Сергей Величко (Чили) сообщил 16 сентября.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 22:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео об освобождении Купянского района Харьковской области от российских захватчиков анонсировало спецподразделение ГУР Минобороны Kraken.".