Купянская наступательная операция: Kraken опубликовал трейлер к новому видео
Видео об освобождении Купянского района Харьковской области от российских захватчиков анонсировало спецподразделение ГУР Минобороны Kraken.
Трейлер защитники опубликовали в своем Telegram-канале.
«Купянская наступательная операция. Скоро…», — написали бойцы.
Напомним, что об освобождении Купянска командир развед-диверсионного батальона «АЗОВ Харьков» в составе спецподразделения Kraken Сергей Величко (Чили) сообщил 16 сентября.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 22:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео об освобождении Купянского района Харьковской области от российских захватчиков анонсировало спецподразделение ГУР Минобороны Kraken.".