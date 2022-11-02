Куп’янська наступальна операція: Kraken опублікував трейлер до нового відео
Відео про звільнення Куп’янського району Харківської області від російських загарбників анонсував спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken.
Трейлер захисники опублікували у своєму Telegram-каналі.
“Куп’янська наступальна операція. Незабаром…”, – написали бійці.
Нагадаємо, що про звільнення Куп’янська командир розвід-диверсійного батальйону “АЗОВ Харків” у складі спецпідрозділу Kraken Сергій Величко повідомив 16 вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 22:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео про звільнення Куп’янського району Харківської області від російських загарбників анонсував спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken.".