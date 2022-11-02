Куп’янська наступальна операція: Kraken опублікував трейлер до нового відео

Відео про звільнення Куп’янського району Харківської області від російських загарбників анонсував спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken.

Трейлер захисники опублікували у своєму Telegram-каналі.

“Куп’янська наступальна операція. Незабаром…”, – написали бійці.

Нагадаємо, що про звільнення Куп’янська командир розвід-диверсійного батальйону “АЗОВ Харків” у складі спецпідрозділу Kraken Сергій Величко повідомив 16 вересня.