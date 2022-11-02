Електричка + безкоштовний автобус: відновлюється сполучення з Куп’янськом

Із 3 листопада “Укрзалізниця” запускає на Харківщині перший комбінований рейс. 95% дороги долатиметься електричкою, а остання миля – від платформи у селі Осиново до міста Куп’янськ – безкоштовними маршрутками.

60 тисяч осіб таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення, зазначив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін.

“Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі”, – розповів він.

Як повідомлялося, прямий рейс №6605/6608 до села Осиново курсуватиме зі станції “Харків-Пасажирський” щодня о 06:15 із прибуттям о 09:50 . Зворотний рейс з Осинового – о 16:21 із прибуттям до Харкова о 19:35.

Вартість проїзду складає 43 гривні.

Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осиново – Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.

Детальний графік – за посиланням.