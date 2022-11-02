Елекричка до села Осинове на Харківщині почне курсувати 3 листопада
З 3 листопада почнуть курсувати приміські поїзди до селища Осинове Куп’янського району, яке було під окупацією з початку повномасштабного вторгнення, повідомила «Південна залізниця».
Електричка сполученням Харків – Осинове №№ 6605/6608 вирушає з Харкова о 06:15, прибуває до Осинове о 09:50. З зупинного пункту Осинове вирушає о 16:21 та прибуває до Харкова о 19:35. Квиток коштує 43 грн.
Також призначений рейковий автобус сполученням Занки–Осинове
Поїзд №№ 6606/6607 вирушає з Осинове о 11:10, прибуває до станції Занки о 13:28. Із Занок вирушає о 13:55 і прибуває до Осинове об 16:06.
Для зручності пасажирів на станції Занки із зазначеного рейкового автобуса забезпечена зручна пересадка на приміські поїзди, які курсують до станціі Харків-Пасажирський.
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Ви читали новину: «Елекричка до села Осинове на Харківщині почне курсувати 3 листопада»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 15:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 3 листопада почнуть курсувати приміські поїзди до селища Осинове Куп’янського району, яке було під окупацією з початку повномасштабного вторгнення, повідомила «Південна залізниця».".