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Элекричка в село Осиново на Харьковщине начнет курсировать 3 ноября

Общество 15:36   02.11.2022
Оксана Якушко
Элекричка в село Осиново на Харьковщине начнет курсировать 3 ноября

С 3 ноября начнут курсировать пригородные поезда в поселок Осиново Купянского района, которое было под оккупацией с начала полномасштабного вторжения, сообщила «Южная железная дорога».

Электричка сообщением Харьков – Осиново №№ 6605/6608 отправляется из Харькова в 06:15, прибывает в Осиново в 09:50. С остановочного пункта Осиново отправляется в 16:21 и прибывает в Харьков в 19:35. Билет стоит 43 грн.

Также назначен рельсовый автобус сообщением Занки-Осиново.

Поезд №№ 6606/6607 отправляется из Осиново в 11:10, прибывает на станцию ​​Занки в 13:28. С Занок отправляется в 13:55 и прибывает в Осиново в 16:06.

Для удобства пассажиров на станции Занки с указанного рельсового автобуса обеспечена удобная пересадка на пригородные поезда, курсирующие на станцию ​​Харьков-Пассажирский.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 15:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 3 ноября начнут курсировать пригородные поезда в поселок Осиново, которое было под оккупацией с начала полномасштабного вторжения, сообщила «Южная железная дорога».".