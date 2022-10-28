Изменилось расписание поездов из Харькова
«Укрзалізниця» представила новый график движения поездов. В том числе много изменений касаются пассажирских перевозок из Харькова.
«Среди ключевых обновлений по маршрутам в пределах Украины следует отметить следующее. Поезд №65/66 Харьков – Умань соединит оба города с Днепром. Поезд №111/112 Изюм – Киев предоставит прямой поезд дальнего сообщения в столицу для жителей героической деоккупированной Харьковщины», — отметили в пресс-службе «УЗ».
Также изменения коснулись следующих маршрутов:
№ 15/16 Харьков – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
№ 17/18 Харьков – Львов продлен до Ужгорода;
№ 21 Харьков – Львов продлен до Трускавца;
№ 45/46 Харьков – Ужгород будет курсировать через Сумы;
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№723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;
№725 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;
№724 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» представила новый график движения поездов. В том числе много изменений касаются пассажирских перевозок из Харькова".