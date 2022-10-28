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Изменилось расписание поездов из Харькова

Общество 11:14   28.10.2022
Оксана Горун
Изменилось расписание поездов из Харькова

«Укрзалізниця» представила новый график движения поездов. В том числе много изменений касаются пассажирских перевозок из Харькова.

«Среди ключевых обновлений по маршрутам в пределах Украины следует отметить следующее. Поезд №65/66 Харьков – Умань соединит оба города с Днепром. Поезд №111/112 Изюм – Киев предоставит прямой поезд дальнего сообщения в столицу для жителей героической деоккупированной Харьковщины», — отметили в пресс-службе «УЗ».

Также изменения коснулись следующих маршрутов:

№ 15/16 Харьков – Ивано-Франковск продлен до Рахова;

№ 17/18 Харьков – Львов продлен до Ужгорода;

№ 21 Харьков – Львов продлен до Трускавца;

№ 45/46 Харьков – Ужгород будет курсировать через Сумы;

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    • №723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;

    №725 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;

    №724 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 11:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» представила новый график движения поездов. В том числе много изменений касаются пассажирских перевозок из Харькова".