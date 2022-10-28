Змінився розклад поїздів із Харкова
“Укрзалізниця” презентувала новий графік руху поїздів. У тому числі багато змін стосуються пасажирських перевезень із Харкова.
“Серед ключових оновлень за маршрутами в межах України слід зазначити наступне. Потяг №65/66 Харків – Умань з’єднає обидва міста з Дніпром. Потяг №111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини”, – зазначили в пресслужбі “УЗ”.
Також зміни торкнулися наступних маршрутів:
№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ продовжено до Рахова;
№17/18 Харків – Львів продовжено до Ужгорода;
№ 21 Харків – Львів продовжено до Трускавця;
№ 45/46 Харків – Ужгород курсуватиме через Суми;
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№723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме до Києва о 22:07;
№725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме до Києва о 12:19;
№724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53.
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Ви читали новину: «Змінився розклад поїздів із Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 11:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” презентувала новий графік руху поїздів. У тому числі багато змін стосуються пасажирських перевезень із Харкова".