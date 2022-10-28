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Змінився розклад поїздів із Харкова

Суспільство 11:14   28.10.2022
Оксана Горун
Змінився розклад поїздів із Харкова

“Укрзалізниця” презентувала новий графік руху поїздів. У тому числі багато змін стосуються пасажирських перевезень із Харкова.

“Серед ключових оновлень за маршрутами в межах України слід зазначити наступне. Потяг №65/66 Харків – Умань з’єднає обидва міста з Дніпром. Потяг №111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини”, – зазначили в пресслужбі “УЗ”.

Також зміни торкнулися наступних маршрутів:

№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ продовжено до Рахова;

№17/18 Харків – Львів продовжено до Ужгорода;

№ 21 Харків – Львів продовжено до Трускавця;

№ 45/46 Харків – Ужгород курсуватиме через Суми;

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    • №723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме до Києва о 22:07;

    №725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме до Києва о 12:19;

    №724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 11:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” презентувала новий графік руху поїздів. У тому числі багато змін стосуються пасажирських перевезень із Харкова".