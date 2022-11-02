Электричка + бесплатный автобус: восстанавливается сообщение с Купянском
С 3 ноября «Укрзалізниця» запускает в Харьковской области первый комбинированный рейс. 95% дороги будет преодолеваться электричкой, а последняя миля — от платформы в селе Осиново до города Купянск — бесплатными маршрутками.
60 тысяч человек таким образом будут иметь стабильное и надежное сообщение, отметил председатель правления «Укрзалізниці» Александр Камышин.
«Восстановление этого участка мы завершили буквально вчера, восстановив два обстрелянных в понедельник участка пути и в целом ликвидировав 49 повреждений на пути с восстановлением (приведением к габариту) более 70 км контактной сети», — отметил он.
Как сообщалось, прямой рейс №6605/6608 в село Осиново будет курсировать со станции «Харьков-Пассажирский» ежедневно в 06:15 с прибытием в 09:50. Обратный рейс из Осинового в 16:21 с прибытием в Харьков в 19:35.
Стоимость проезда составляет 43 гривны.
Кроме того, ежедневно дважды в сутки будет курсировать железнодорожный шаттл Осиново — Занки с возможностью удобной пересадки до станции Харьков-Левада.
Детальный график — по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 3 ноября «Укрзалізниця» запускает в Харьковской области первый комбинированный рейс. 95% дороги будет преодолеваться электричкой, а последняя миля — от платформы в селе Осиново до города Купянск — бесплатными маршрутками.".