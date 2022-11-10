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Kraken анонсує звільнення населеного пункту на Харківщині (відео)

Події 19:50   10.11.2022
Елена Нагорная
Kraken анонсує звільнення населеного пункту на Харківщині (відео)

Спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken опублікував відео штурму одного із населених пунктів Харківської області.

“Штурм очима бійця спецпідрозділу Kraken одного з населених пунктів. Якого саме – скоро дізнаєтесь”, – інтригує командир розвідувально-диверсійного батальйону у складі спецпідрозділу Kraken Сергій Величко (“Чілі”).

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Сьогодні голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ворожою окупацією залишаються 29 населених пунктів (1,6% території області) .

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 19:50;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken опублікував відео штурму одного із населених пунктів Харківської області.".