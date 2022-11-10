Kraken анонсує звільнення населеного пункту на Харківщині (відео)

Спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken опублікував відео штурму одного із населених пунктів Харківської області.

“Штурм очима бійця спецпідрозділу Kraken одного з населених пунктів. Якого саме – скоро дізнаєтесь”, – інтригує командир розвідувально-диверсійного батальйону у складі спецпідрозділу Kraken Сергій Величко (“Чілі”).

Сьогодні голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ворожою окупацією залишаються 29 населених пунктів (1,6% території області) .