Синєгубов – про поточну ситуацію з увімкненням опалення на Харківщині

Станом на сьогодні у Харківській області, враховуючи місто Харків, запущено 435 котелень та теплових пунктів (83% від загальної кількості), повідомив в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

Також посадовець стисло розповів про ситуацію в деокупованих населених пунктах.

“По Вовчанську ми розуміємо, що наразі запустити місцеві котельні дуже важко і, скоріш за все, ми їх не запустимо. Оскільки вони на газу, а цей населений пункт газ отримував транзитом із території РФ. У Куп’янську майже всі котельні цілі, і вони будуть запущені. Частина з них вже працює. В Ізюмі з 22 котелень запускаємо лише 6, тому що інші зруйновані, і ми їх відновити на цей опалювальний сезон не встигнемо”, – зазначив голова ОВА.

Також він розповів, що вже відновлено електропостачання на майже 80% деокупованих територій. Під ворожою окупацією залишаються 29 населених пунктів (1,6% території області), і у регіоні зареєстровано 415 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що станом на 7:00 8 листопада у Харківській області з опаленням був 3521 житловий будинок із централізованим теплопостачанням із запланованих 7559 (46,6%).