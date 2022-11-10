Синєгубов – про поточну ситуацію з увімкненням опалення на Харківщині
Станом на сьогодні у Харківській області, враховуючи місто Харків, запущено 435 котелень та теплових пунктів (83% від загальної кількості), повідомив в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.
Також посадовець стисло розповів про ситуацію в деокупованих населених пунктах.
“По Вовчанську ми розуміємо, що наразі запустити місцеві котельні дуже важко і, скоріш за все, ми їх не запустимо. Оскільки вони на газу, а цей населений пункт газ отримував транзитом із території РФ. У Куп’янську майже всі котельні цілі, і вони будуть запущені. Частина з них вже працює. В Ізюмі з 22 котелень запускаємо лише 6, тому що інші зруйновані, і ми їх відновити на цей опалювальний сезон не встигнемо”, – зазначив голова ОВА.
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Також він розповів, що вже відновлено електропостачання на майже 80% деокупованих територій. Під ворожою окупацією залишаються 29 населених пунктів (1,6% території області), і у регіоні зареєстровано 415 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, що станом на 7:00 8 листопада у Харківській області з опаленням був 3521 житловий будинок із централізованим теплопостачанням із запланованих 7559 (46,6%).
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 17:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на сьогодні у Харківській області, враховуючи місто Харків, запущено 435 котелень та теплових пунктів (83% від загальної кількості), повідомив в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.".