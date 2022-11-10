Синегубов — о текущей ситуации с включением отопления на Харьковщине

По состоянию на сегодня в Харьковской области, учитывая город Харьков, запущено 435 котельных и тепловых пунктов (83% от общего количества), сообщил в эфире национального телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.

Также чиновник кратко рассказал о ситуации в деоккупированных населенных пунктах.

«По Волчанску мы понимаем, что сейчас запустить местные котельные очень трудно и, скорее всего, мы их не запустим. Поскольку они на газу, а этот населенный пункт газ получал транзитом с территории РФ. В Купянске почти все котельные целы, и они будут запущены. Часть из них уже работает. В Изюме из 22 котельных запускаем только 6, потому что другие разрушены, и мы их восстановить на этот отопительный сезон не успеем», — отметил глава ОВА.

Также он рассказал, что уже восстановлено электроснабжение на почти 80% деоккупированных территорий. Под вражеской оккупацией остаются 29 населенных пунктов (1,6% территории области), и в регионе зарегистрировано 415 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Напомним, что по состоянию на 7:00 8 ноября в Харьковской области с отоплением был 3521 жилой дом с централизованным теплоснабжением из запланированных 7559 (46,6%).