«Есть парк Горького и сад Шевченко»: Терехов призвал не гулять в лесопосадках

Мэр Харькова Игорь Терехов записал видеобращение, в котором призвал горожан воздержаться от прогулок в лесопосадках, а также контролировать, где проводят время их дети.

«Ужасный случай, который здесь произошел. Когда очень сильно ранены двое деток, которые гуляли здесь. Это ужасно. Поэтому я хочу обратиться ко всем харьковчанам — быть предельно аккуратными и осторожными. И по лесопосадкам, по таким вот зеленым локациям, где были мины, где были обстрелы, где есть неразорвавшиеся снаряды, и сегодня наши ГСЧСники пока еще не в состоянии разминировать, потому что должно пройти время, — не гулять. Особенно не выпускать наших детей. Потому что это очень опасно, и сегодняшний случай ужасающий, который произошел, это должен быть урок всем нам», — сказал мэр.

Терехов рекомендует гулять в саду Шевченко и парке Горького, где, по его словам, территория полностью обследована на предмет вражеских мин и других боеприпасов.

«Хочется гулять, я понимаю. Сдержать детей практически невозможно, но нужно объяснять ним, нужно сохранить жизни детей и взрослых», — добавил городской голова.

Сегодня Терехов сообщил, что в Салтовском районе подорвались на фрагменте кассетного боеприпаса двое детей 12 и 14 лет. У них — ранения ног. По данным главы ОВА Олега Синегубова, двое мальчиков в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который детонировал. Как уточнил советник городского головы Вячеслав Хитрин, ЧП произошло на улице Бучмы.