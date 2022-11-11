«Есть парк Горького и сад Шевченко»: Терехов призвал не гулять в лесопосадках
Мэр Харькова Игорь Терехов записал видеобращение, в котором призвал горожан воздержаться от прогулок в лесопосадках, а также контролировать, где проводят время их дети.
«Ужасный случай, который здесь произошел. Когда очень сильно ранены двое деток, которые гуляли здесь. Это ужасно. Поэтому я хочу обратиться ко всем харьковчанам — быть предельно аккуратными и осторожными. И по лесопосадкам, по таким вот зеленым локациям, где были мины, где были обстрелы, где есть неразорвавшиеся снаряды, и сегодня наши ГСЧСники пока еще не в состоянии разминировать, потому что должно пройти время, — не гулять. Особенно не выпускать наших детей. Потому что это очень опасно, и сегодняшний случай ужасающий, который произошел, это должен быть урок всем нам», — сказал мэр.
Терехов рекомендует гулять в саду Шевченко и парке Горького, где, по его словам, территория полностью обследована на предмет вражеских мин и других боеприпасов.
«Хочется гулять, я понимаю. Сдержать детей практически невозможно, но нужно объяснять ним, нужно сохранить жизни детей и взрослых», — добавил городской голова.
Сегодня Терехов сообщил, что в Салтовском районе подорвались на фрагменте кассетного боеприпаса двое детей 12 и 14 лет. У них — ранения ног. По данным главы ОВА Олега Синегубова, двое мальчиков в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который детонировал. Как уточнил советник городского головы Вячеслав Хитрин, ЧП произошло на улице Бучмы.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Есть парк Горького и сад Шевченко»: Терехов призвал не гулять в лесопосадках»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 17:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов записал видеобращение, в котором призвал горожан воздержаться от прогулок в лесопосадках, а также контролировать, где проводят время их дети.".