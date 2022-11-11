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“Є парк Горького і сад Шевченка”: Терехов закликав не гуляти в лісопосадках

Події 17:39   11.11.2022
Олена Нагорна
“Є парк Горького і сад Шевченка”: Терехов закликав не гуляти в лісопосадках

Мер Харкова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому закликав містян утриматися від прогулянок у лісопосадках, а також контролювати, де проводять час їхні діти.

“Жахливий випадок, який тут стався. Коли дуже сильно поранено двох діток, які гуляли тут. Це жахливо. Тому я хочу звернутися до всіх харків’ян – бути вкрай акуратними та обережними. І по лісопосадках, по таких зелених локаціях, де були міни, де були обстріли, де є снаряди, що не розірвалися, і сьогодні наші ДСНСники поки що не в змозі розмінувати, тому що має пройти час, – не гуляти, особливо не випускати наших дітей. Тому що це дуже небезпечно, і сьогоднішній випадок жахливий, який стався, це має бути урок усім нам”, – сказав мер.

Терехов рекомендує гуляти в саду Шевченка та парку Горького, де, за його словами, територія повністю обстежена щодо ворожих мін та інших боєприпасів.

“Хочеться гуляти, я розумію. Стримати дітей практично неможливо, але треба пояснювати їм, треба зберегти життя дітей та дорослих”, – додав міський голова.

Сьогодні Терехов повідомив , що у Салтівському районі підірвалися на фрагменті касетного боєприпасу двоє дітей 12 та 14 років. У них – поранення ніг. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, двоє хлопчиків у кущах біля будинку виявили невідомий предмет, який здетонував. Як уточнив радник міського голови В’ячеслав Хитрін, цяя подія сталася на вулиці Бучми.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 17:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому закликав містян утриматися від прогулянок у лісопосадках, а також контролювати, де проводять час їхні діти.".