“Є парк Горького і сад Шевченка”: Терехов закликав не гуляти в лісопосадках
Мер Харкова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому закликав містян утриматися від прогулянок у лісопосадках, а також контролювати, де проводять час їхні діти.
“Жахливий випадок, який тут стався. Коли дуже сильно поранено двох діток, які гуляли тут. Це жахливо. Тому я хочу звернутися до всіх харків’ян – бути вкрай акуратними та обережними. І по лісопосадках, по таких зелених локаціях, де були міни, де були обстріли, де є снаряди, що не розірвалися, і сьогодні наші ДСНСники поки що не в змозі розмінувати, тому що має пройти час, – не гуляти, особливо не випускати наших дітей. Тому що це дуже небезпечно, і сьогоднішній випадок жахливий, який стався, це має бути урок усім нам”, – сказав мер.
Терехов рекомендує гуляти в саду Шевченка та парку Горького, де, за його словами, територія повністю обстежена щодо ворожих мін та інших боєприпасів.
“Хочеться гуляти, я розумію. Стримати дітей практично неможливо, але треба пояснювати їм, треба зберегти життя дітей та дорослих”, – додав міський голова.
Сьогодні Терехов повідомив , що у Салтівському районі підірвалися на фрагменті касетного боєприпасу двоє дітей 12 та 14 років. У них – поранення ніг. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, двоє хлопчиків у кущах біля будинку виявили невідомий предмет, який здетонував. Як уточнив радник міського голови В’ячеслав Хитрін, цяя подія сталася на вулиці Бучми.
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Є парк Горького і сад Шевченка”: Терехов закликав не гуляти в лісопосадках»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 17:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому закликав містян утриматися від прогулянок у лісопосадках, а також контролювати, де проводять час їхні діти.".