Синєгубов: У Харкові двоє хлопчиків підірвалися на невідомому боєприпасі

Сьогодні у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей, повідомив начальник Харківського ОВА Олег Синєгубов.

«Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля будинку виявили невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані», – зазначив Синегубов.

Рятувальники, які прибули на місце події, допомагали медикам зупинити кровотечу і транспортували постраждалих до карети швидкої.

Наразі лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу.

За попередніми даними, спрацював касетний боєприпас. Наразі на місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС. Обставини події з’ясовують спеціалісти.