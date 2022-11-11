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Синегубов: В Харькове двое мальчиков взорвались на неизвестном боеприпасе

Общество 13:13   11.11.2022
Оксана Якушко

Сегодня в Салтовском районе Харькова на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое детей, сообщил начальник Харьковского ОВА Олег Синегубов.

«Двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который детонировал. В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы», — отметил Синегубов.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогали медикам остановить кровотечение и транспортировали пострадавших в карету скорой.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь.

По предварительным данным, сработал кассетный боеприпас. Сейчас на месте происшествия работают экспертные службы и пиротехники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Салтовском районе Харькова на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое детей, сообщил начальник Харьковского ОВА Олег Синегубов.".