Синегубов: В Харькове двое мальчиков взорвались на неизвестном боеприпасе

Сегодня в Салтовском районе Харькова на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое детей, сообщил начальник Харьковского ОВА Олег Синегубов.

«Двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который детонировал. В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы», — отметил Синегубов.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогали медикам остановить кровотечение и транспортировали пострадавших в карету скорой.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь.

По предварительным данным, сработал кассетный боеприпас. Сейчас на месте происшествия работают экспертные службы и пиротехники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.