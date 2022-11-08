«Дети войны»: в ХОВА объяснили, куда сообщать о похищении детей оккупантами

В Украине начал работу государственный портал розыска детей «Дети войны», на котором координируются усилия органов государственной и местной власти, правоохранителей и общества для помощи детям, пострадавшим из-за полномасштабной вооруженной агрессии России.

Портал «Дети войны» — это единственная платформа, которая предоставляет актуальную информацию о детях, пострадавших в результате войны, которые были принудительно вывезены за пределы страны или подвергнуты другим незаконным действиям, и тех, кого удалось разыскать и спасти. Данные ежедневно обновляют правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

«Для Харьковской области работа этого портала является чрезвычайно актуальной, ведь около 30% территории области побывали под временной оккупацией, где были зафиксированы отдельные случаи принудительного вывоза детей за пределы страны под предлогом «оздоровления». Сейчас ХОВА совместно с Министерством реинтеграции и правоохранительными органами ведет активную работу по определению количества депортированных детей и их возвращению в Украину», — говорится в сообщении.

На портале «Дети войны» каждый человек может быстро сообщить о любых фактах преступлений против детей и нарушения их прав.

В частности, на сайте можно в один клик оставить информацию:

— о ребенке, который потерялся;

— о преступлении, совершенном против ребенка;

— если вы нашли ребенка без сопровождения взрослых;

— если вам известно о факте депортации ребенка;

— о принудительной смене гражданства и документов ребенка;

— о других нарушениях прав ребенка во время войны.

ХОВА призывает всех, кому известны подобные факты, регистрировать на сайте свои обращения. Эти запросы автоматически получат и обработают соответствующие ведомства.

Проект «Дети войны» был реализован по поручению Офиса президента Украины Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Национальным информационным бюро в тесном сотрудничестве с проектом правительства Канады «Сопровождение правительственных реформ в Украине» (SURGe), который осуществляется компанией Alinea International Ltd.

Накануне Национальное информационное бюро обнародовало алгоритм действий для тех, чьих детей российские оккупанты принудительно вывезли за пределы страны.

В октябре 37 детей из Харьковской области, которых еще в августе россияне депортировали на территорию РФ, вернулись к своим родителям, сообщили в ОВА.