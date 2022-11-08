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«Дети войны»: в ХОВА объяснили, куда сообщать о похищении детей оккупантами

Общество 19:00   08.11.2022
Елена Нагорная
«Дети войны»: в ХОВА объяснили, куда сообщать о похищении детей оккупантами Фото: ХОВА

В Украине начал работу государственный портал розыска детей «Дети войны», на котором координируются усилия органов государственной и местной власти, правоохранителей и общества для помощи детям, пострадавшим из-за полномасштабной вооруженной агрессии России.

Портал «Дети войны» — это единственная платформа, которая предоставляет актуальную информацию о детях, пострадавших в результате войны, которые были принудительно вывезены за пределы страны или подвергнуты другим незаконным действиям, и тех, кого удалось разыскать и спасти. Данные ежедневно обновляют правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

«Для Харьковской области работа этого портала является чрезвычайно актуальной, ведь около 30% территории области побывали под временной оккупацией, где были зафиксированы отдельные случаи принудительного вывоза детей за пределы страны под предлогом «оздоровления». Сейчас ХОВА совместно с Министерством реинтеграции и правоохранительными органами ведет активную работу по определению количества депортированных детей и их возвращению в Украину», — говорится в сообщении.

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На портале «Дети войны» каждый человек может быстро сообщить о любых фактах преступлений против детей и нарушения их прав.

В частности, на сайте можно в один клик оставить информацию:
— о ребенке, который потерялся;
— о преступлении, совершенном против ребенка;
— если вы нашли ребенка без сопровождения взрослых;
— если вам известно о факте депортации ребенка;
— о принудительной смене гражданства и документов ребенка;
— о других нарушениях прав ребенка во время войны.

ХОВА призывает всех, кому известны подобные факты, регистрировать на сайте свои обращения. Эти запросы автоматически получат и обработают соответствующие ведомства.

Проект «Дети войны» был реализован по поручению Офиса президента Украины Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Национальным информационным бюро в тесном сотрудничестве с проектом правительства Канады «Сопровождение правительственных реформ в Украине» (SURGe), который осуществляется компанией Alinea International Ltd.

Накануне Национальное информационное бюро обнародовало алгоритм действий для тех, чьих детей российские оккупанты принудительно вывезли за пределы страны.

В октябре 37 детей из Харьковской области, которых еще в августе россияне депортировали на территорию РФ, вернулись к своим родителям, сообщили в ОВА.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 19:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине начал работу государственный портал розыска детей «Дети войны», на котором координируются усилия органов государственной и местной власти, правоохранителей и общества для помощи детям, пострадавшим из-за полномасштабной вооруженной агрессии России.".