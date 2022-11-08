Діти війни: у ХОВА пояснили, куди повідомляти про викрадення дітей окупантами

В Україні розпочав роботу державний портал розшуку дітей “Діти війни”, на якому координуються зусилля органів державної та місцевої влади, правоохоронців та суспільства для допомоги дітям, які постраждали через повномасштабну збройну агресію Росії.

Портал “Діти війни” – це єдина платформа, яка надає актуальну інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни, які були примусово вивезені за межі країни або зазнали інших незаконних дій, а також тих, кого вдалося розшукати та врятувати. Дані щодня оновлюють правоохоронці, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

“Для Харківської області робота цього порталу є надзвичайно актуальною, адже близько 30% території області побували під тимчасовою ворожою окупацією, де були зафіксовані непоодинокі випадки примусового вивезення дітей окупантами за межі країни під приводом “оздоровлення”. Наразі ХОВА спільно з Міністерством реінтеграції та правоохоронними органами веде активну роботу з визначення кількості депортованих дітей та їхнього повернення в Україну”, – йдеться у повідомленні.

На порталі “Діти війни” кожна людина може швидко повідомити про будь-які факти злочинів проти дітей та порушення їхніх прав.

Зокрема, на сайті можна в один клік залишити інформацію:

– про дитину, яка загубилася;

– про злочин, скоєний проти дитини;

– якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих;

– якщо вам відомо про факт депортації дитини;

– про примусову зміну громадянства та документів дитини;

– про інші порушення прав дитини під час війни.

ХОВА закликає всіх, кому відомі такі факти, реєструвати на сайті свої звернення. Ці запити автоматично отримають та опрацюють відповідні відомства.

Проект “Діти війни” було реалізовано за дорученням Офісу президента України Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Національним інформаційним бюро у тісній співпраці з проєктом уряду Канади “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe), що здійснюється компанією Alinea International Ltd.

Напередодні Національне інформаційне бюро оприлюднило алгоритм дій для тих, чиїх дітей російські окупанти примусово вивезли за межі країни.

У жовтні 37 дітей із Харківської області, яких ще у серпні росіяни депортували на територію РФ, повернулися до своїх батьків, повідомили в ОВА.