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Телеведущий Андрей Бедняков приезжал к харьковским ГСЧСникам (фото)

Культура 09:54   13.11.2022
Елена Нагорная
Телеведущий Андрей Бедняков приезжал к харьковским ГСЧСникам (фото) Фото: Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф

В Харьков 11 ноября приезжал известный украинский телеведущий Андрей Бедняков («Х-Фактор», «Орел и решка»).

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

«Андрей Бедняков — славный украинский казак и известный телеведущий — посетил 11.11.22 центральную пожарно-спасательную часть г. Харькова. На встрече присутствовали и сотрудники Центра ЭМП и МК. Андрей пообщался с пожарными и медиками, которые ежедневно спасают человеческие жизни, и поблагодарил всех за героический труд», — рассказали в центре.


Фото: Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф

Сам Бедняков в своем Instagram также опубликовал фото из пожарной части, кратко подписав его «ГСЧС».

Фото: Андрей Бедняков

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 09:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков 11 ноября приезжал известный украинский телеведущий Андрей Бедняков («Х-Фактор», «Орел и решка»).".