Телеведущий Андрей Бедняков приезжал к харьковским ГСЧСникам (фото)

В Харьков 11 ноября приезжал известный украинский телеведущий Андрей Бедняков («Х-Фактор», «Орел и решка»).

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

«Андрей Бедняков — славный украинский казак и известный телеведущий — посетил 11.11.22 центральную пожарно-спасательную часть г. Харькова. На встрече присутствовали и сотрудники Центра ЭМП и МК. Андрей пообщался с пожарными и медиками, которые ежедневно спасают человеческие жизни, и поблагодарил всех за героический труд», — рассказали в центре.



Фото: Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф

Сам Бедняков в своем Instagram также опубликовал фото из пожарной части, кратко подписав его «ГСЧС».