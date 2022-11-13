Телеведущий Андрей Бедняков приезжал к харьковским ГСЧСникам (фото)
Фото: Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф
В Харьков 11 ноября приезжал известный украинский телеведущий Андрей Бедняков («Х-Фактор», «Орел и решка»).
Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.
«Андрей Бедняков — славный украинский казак и известный телеведущий — посетил 11.11.22 центральную пожарно-спасательную часть г. Харькова. На встрече присутствовали и сотрудники Центра ЭМП и МК. Андрей пообщался с пожарными и медиками, которые ежедневно спасают человеческие жизни, и поблагодарил всех за героический труд», — рассказали в центре.
Фото: Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф
Сам Бедняков в своем Instagram также опубликовал фото из пожарной части, кратко подписав его «ГСЧС».
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 09:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков 11 ноября приезжал известный украинский телеведущий Андрей Бедняков («Х-Фактор», «Орел и решка»).".