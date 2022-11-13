Телеведучий Андрій Бєдняков приїжджав до харківських ДСНСників (фото)

У Харків 11 листопада приїжджав відомий український телеведучий Андрій Бєдняков (“Х-Фактор”, “Орел та решка”).

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Андрій Бєдняков – славний український козак та відомий телеведучий – завітав 11.11.22 до центральної пожежно-рятувальної частини м. Харкова. На зустрічі були присутні і співробітники Центру ЕМД та МК. Андрій поспілкувався з пожежниками та медиками, які щодня рятують людські життя, та подякував всім за героїчну працю”, – розповіли у центрі.



Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Сам Бєдняков у своєму Instagram також опублікував фото із пожежної частини, коротко підписавши його “ДСНС”.



Фото: Андрій Бєдняков