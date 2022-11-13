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В воскресенье на Харьковщине будут отключать свет по графику — Укрэнерго

Общество 08:41   13.11.2022
Елена Нагорная
В воскресенье на Харьковщине будут отключать свет по графику — Укрэнерго

Харьковщина — в перечне областей, где в воскресенье, 13 ноября, будут отключать свет.

С 00:00 до 24:00 действуют плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, сообщает Укрэнерго.

В то же время в других регионах отключения не прогнозируются.

«Ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления», — призывают в национальной энергетической компании.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. График Харьковоблэнерго, действующий по 13 ноября, — по ссылке. График с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 08:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина — в перечне областей, где в воскресенье, 13 ноября, будут отключать свет.".