У неділю на Харківщині вимикатимуть світло за графіком – Укренерго
Харківщина – у переліку областей, де в неділю, 13 листопада, вимикатимуть світло.
З 00:00 до 24:00 діють планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, повідомляє Укренерго.
Водночас, в інших регіонах відключення не прогнозуються.
“Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання”, – закликають у національній енергетичній компанії.
Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік Харківобленерго, що діє по 13 листопада, – за посиланням . Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.
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Ви читали новину: «У неділю на Харківщині вимикатимуть світло за графіком – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 08:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина – у переліку областей, де в неділю, 13 листопада, вимикатимуть світло.".