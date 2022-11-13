У неділю на Харківщині вимикатимуть світло за графіком – Укренерго

Харківщина – у переліку областей, де в неділю, 13 листопада, вимикатимуть світло.

З 00:00 до 24:00 діють планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, повідомляє Укренерго.

Водночас, в інших регіонах відключення не прогнозуються.

“Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання”, – закликають у національній енергетичній компанії.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік Харківобленерго, що діє по 13 листопада, – за посиланням . Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.